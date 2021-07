Ex viola, Dalbert vola in Russia? L’agente conferma: “Aspettiamo un’offerta”

Un'altra avventura per Dalbert, che non rientra nei piani dell'Inter per la prossima stagione

Redazione VN

Intervistato dal portale EuroFutbol.ru, l'agente del brasiliano ex viola Dalbert, Emerson Figuereido, ha confermato la trattativa con il CSKA Mosca: “Confermo, il CSKA è interessato al mio cliente, ci aspettiamo a breve un’offerta per lui”. Oggi Dalbert è di proprietà dell'Inter, dopo una non esaltante esperienza in Francia, in prestito al Rennes.