Ex viola, Cacia fa come Borja e scende in Eccellenza: ha anche qualifica da DS

L'ex attaccante viola non resiste alla tentazione del rettangolo verde

Ve lo ricordate Daniele Cacia? L'ex attaccante della Fiorentina, dopo una carriera di record in Serie B, ha deciso di prendere l'abilitazione da direttore sportivo a Coverciano, ma non ha cominciato subito a esercitare: infatti per lui è pronta un'avventura in Eccellenza, proprio come per Borja Valero al Lebowski: andrà al Nibbiano Valtidone, squadra piacentina.