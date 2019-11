Ex viola – Borja Valero ai saluti con l’Inter, ma potrebbe anche restare in A

Per l’ex viola Borja Valero sembra giunta ai titoli di coda l’avventura con l’Inter. Praticamente mai in campo nelle gare dei nerazzurri, secondo Calciomercato.com il futuro dello spagnolo potrebbe dividersi fra più destinazioni. Ci pensano i qatarioti dell’Al-Gharafa ma ci sono molte richieste anche dal MLS. In Italia, secondo il portale, potrebbe fare un tentativo per il centrocampista anche il Torino di Mazzarri, a caccia di un innesto di qualità nella zona nevralgica del campo.