Ex viola, Bernardeschi scaricato dalla Juve, Repubblica: “Una delusione clamorosa”

Il noto quotidiano non usa mezza termini: "In questa stagione aveva trovato una certa continuità, ma non è un caso che sia accaduto solamente nella Juventus più deludente degli ultimi dieci anni"

Redazione VN

"Arrivabene era partito con l’intenzione di rinnovare i contratti in scadenza con un ribasso tra il 10 e il 30 per cento. Ma con Dybala si è arrivati addirittura all’azzeramento e adesso la stessa sorte potrebbe toccare a Bernardeschi, cui sta scadendo un quinquennale da 4-4,5 milioni a stagione". Questo quanto troviamo scritto nell'edizione online di Repubblica che tronca l'esperienza in bianconero dell'ex fantasista viola:

"Al momento, l’azzurro non è ancora stato convocato per un incontro. E se il suo nuovo procuratore, Federico Pastorello, si aspettava la proposta di un triennale da 2,5-3 milioni l’anno, finora non è arrivata nemmeno quella è l’aria che tira è la stessa che ha soffiato in faccia a Dybala: Bernardeschi verrà lasciato libero. Dopo tutto in questi cinque anni l’ex viola è stato una delusione clamorosa: pagato 40 milioni non ha mai trovato posto fisso né collocazione tattica, ha segnato appena 11 gol ed è stato spesso contestato dal pubblico. In questa stagione, almeno fino a gennaio, aveva trovato finalmente una certa continuità, ma non è un caso che sia accaduto solamente nella Juventus più deludente degli ultimi dieci anni."