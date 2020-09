“Prova il tris: tutto fatto per Zajc, allo sprint finale Karsdorp e Badelj”. Questo il titolo che Il Secolo XIX utilizza all’interno, a pagina 34, sul Genoa stamane. Preso il trequartista bosniaco per variare 3-5-2 e 3-4-1-2. Prenotato – si legge – l’esterno della Roma, mentre si lavora per il regista croato che nell’ultima stagione ha giocato alla Fiorentina prima con Montella e poi con Iachini.

