Ex viola, Alonso torna protagonista: doppietta che salva il Chelsea

Un inizio di stagione complicato, pieno di panchine, tribune e con pochissimi minuti in campo. Poi il vento è cambiato e Marcos Alonso è tornato ad essere decisivo con la maglia del Chelsea. L’ex viola – protagonista in negativo mercoledì nel match contro il Bayern Monaco nel quale è stato espulso per aver rifilato una manata a Lewandowski – ha salvato ieri i blues dalla sconfitta contro il Bournemouth: dopo aver segnato il gol del vantaggio, si è ripetuto nel finale siglando il 2-2 che ha salvato Lampard dalla sconfitta. Lo spagnolo ha scalzato Emerson Palmieri dal ruolo di terzino titolare e nelle ultime giornate ha fatto ricredere il tecnico che all’inizio dell’anno lo aveva accantonato.