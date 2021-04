Ex viola, adesso Pioli rischia: in 5 partite si gioca la panchina del Milan

Senza Champions il Milan potrebbe non confermare Pioli

Dietro al 2020 strepitoso del Milan c'era sicuramente anche l'ottimo lavoro in panchina di Stefano Pioli, ex allenatore viola. Ma ora anche lui, come tutti coloro che sono ora nel club rossonero, rischia in questo finale di stagione: il tecnico milanista deve consolidare il suo lavoro e, in vista della prossima stagione, conquistare una conferma che fino a qualche settimana fa sembrava essere scontata. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per farlo "basterà" arrivare tra le prime quattro e conquistare il pass per la prossima Champions League. Il momento del Diavolo non è affatto semplice visto che il vantaggio che aveva sulle altre squadre è svanito e gli ultimi cinque match del campionato sono davvero come delle finali che il Milan non può e non deve fallire. Dopo un girone di andata da prima della classe, era ipotizzabile un calo della formazione rossonera, ma non crollo così verticale. Non arrivare tra le prime quattro metterebbe tutti in discussione, compreso Pioli che però non vuole assolutamente pensare a questa eventualità.