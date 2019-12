Eterno Joaquin. Rinnova col Betis e giocherà fino a 40 anni

Eterno Joaquin. L’ex esterno viola, tornato al Betis nel 2015 dopo due stagioni in riva all’Arno, ha prolungato per un’altra stagione con la squadra di Siviglia. Joaquin giocherà fino al termine della stagione 2020/2021, arrivando dunque alla soglia dei 40 anni. Per lui passano gli anni ma non la classe che lo ha sempre contraddistinto: poche settimane fa ha rotto un record che durava dai tempi di Alfredo Di Stefano, diventando il giocatore più vecchio a segnare una tripletta in Liga a 38 anni e 140 giorni.