“Entella fortuna di Zaniolo dopo esser stato scartato dalla Fiorentina”

“Ho visto un Re” è il libro sulla storia di Nicolò Zaniolo scritto da Simone Giorgi. Intervistato da TMW, l’autore ha parlato anche di quando l’attuale attaccante della Roma è stato scartato dalla Fiorentina:

Un passaggio della carriera di Zaniolo che mi è rimasto impresso? Il momento in cui la Fiorentina Primavera non lo vuole più. Per un ragazzo di 18 anni è dura perché dovrebbe essere il momento in cui esplodi. Lì il padre gli dice di non preoccuparsi e provare a scommettere tutto sull’Entella. Tornano nella squadra vicino casa, ma fa panchina. Allora Nicolò torna a casa in lacrime dicendo di voler smettere, ma Igor lo convince a fare una settimana di allenamenti come se fosse l’ultima della sua vita e da lì nasce il fenomeno Zaniolo. Quella è una svolta per la sua storia, così come i due incidenti. Soprattutto quando si fa male la prima volta. Viene fatto un murale per lui e diventa un’icona e la gente si affeziona a un ragazzo che in quel momento sta soffrendo. Questo libro vuole essere un messaggio di speranza non solo per Nicolò, ma per quello che lui rappresenta. Lui è un predestinato.