Ennesimo errore di Tomovic, il difensore serbo condanna la Spal e anche Semplici ci va giù pesante

Non c’è pace per Nenad Tomovic, l’ex difensore viola oggi ha compiuto l’ennesimo errore concedendo un rigore alquanto evitabile al Sassuolo condannando i suoi compagni all’ennesima rimonta stagionale. La scivolata completamente fuori luogo del centrale serbo su Boga, ormai a pallone scaricato non è stata gradita da Semplici (SEMPRE PIU’ VICINO ALL’ESONERO) che ha commentato così nel dopo gara:

“Purtroppo, come spesso accade, commettiamo errori che ci condizionano il risultato finale. Li avevamo limitati, purtroppo abbiamo regalato un rigore goffo e da lì è cambiata l’inerzia: loro hanno preso fiducia, noi accusato.”

https://www.violanews.com/altre-news/classifica-sampdoria-ko-la-fiorentina-resta-avanti/