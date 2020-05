Effenberg bacchetta: “C’è una crisi spaventosa. Da licenziare i calciatori che postano foto su jet privati”

L’ex giocatore viola Stefan Effenberg parlando a T-online.de si è soffermato sul comportamento di alcuni giocatori che lo hanno infastidito:

È difficile da spiegare quando i giocatori si lamentano. In Germania un’azienda su tre lavora a orario ridotto. In molti settori i lavoratori sono ancora a casa a preoccuparsi del proprio lavoro e del proprio futuro. A chiedersi se hanno i soldi per permettersi l’appartamento. Queste persone farebbero di tutto per poter tornare al lavoro. Altro che i calciatori scettici sulla ripresa della Bundesliga. I calciatori dovrebbero mostrare più sensibilità. Quando vedo persone che temono per il loro futuro e la loro esistenza, e dall’altro calciatori che postano una foto sul jet privato, mi chiedo: quanto si può essere stupidi? Penso che bisognerebbe smetterla con i jet privati e foto simili sui social network. Vorrei che in futuro le società calcistiche reagissero in modo drastico e licenziassero i giocatori. I club dovrebbero inserire clausole adeguate nei contratti. Cose simili non devono più accadere.