E se la prossima squadra di Ribery fosse… Il Bayern? “Non potrebbe rifiutare”

Si profila un ritorno a casa per Ribery, che aspetta nel frattempo offerte dall'Italia

Dopo aver lasciato suo malgrado la Fiorentina, Franck Ribery considera prioritaria la permanenza in Italia. Eppure, i colleghi tedeschi di Bild scrivono che il francese si è dimostrato in gran forma durante l'ultimo match tra leggende giocato all'Allianz Arena, e, in caso di chiamata da parte del Bayern, non potrebbe dire di no. Al momento non c'è nessuna trattativa, ma solo valutazioni in corso.