E. Pazzagli a 10 anni dalla scomparsa del padre: “Ha lasciato un vuoto in tanti”

Pazzagli prosegue: "Aveva delle doti caratteriali uniche, non per nulla ancora oggi ricevo messaggi da amici, suoi ex compagni di squadra in suo ricordo. Penso abbia lasciato un vuoto in tante persone. Per quanto mi riguarda mi sono estraniato totalmente dal mordo del calcio per il dolore, però ogni volta che c'è qualcosa legato ad esso, anche solo ascoltando la radio, il pensiero va inevitabilmente a lui".