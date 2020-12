E. Chiesa: “Amo Firenze e Parma, hanno valori e torneranno dove meritano. L’infortunio in viola…”

Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, l’ex viola Enrico Chiesa e padre di Federico oggi alla Juventus, ha parlato a Sky Sport:

Fiorentina e Parma per me non avranno problemi perché hanno una struttura ed un organico di livello. Oggi soffrono, ma la qualità dei giocatori non si discute. Ricordo che quando giocavo io erano tra le ‘Sette Sorelle’ ma il calcio è cambiato. Amo quelle due città, spero possano tornare dove meritano.

Chiesa poi è intervenuto anche a Radio Sportiva:

Sono soddisfatto della mia carriera, logico che tutti vorrebbero fare di più. Sono partito dalla C2, è stata una palestra importante. Ho giocato in tutte le categorie. Maglia più importante? Impossibile fare una classifica, tutte le squadre mi hanno dato qualcosa. A Cremona ho avuto Gigi Simoni, mi ha aiutato tanto a livello umano. Ho avuto grandi allenatori, mi sarebbe piaciuto avere Capello e Lippi: con il loro carattere mi avrebbero aiutato molto. Il rimpianto? L’infortunio al tendine rotuleo, si è rotto la mia macchina ed il motore non è mai tornato a posto ed ho ricominciato da capo. Ero partito forte, a trent’anni ero nel pieno della maturità. Parma del 96-97 o Fiorentina 99-00? E’ difficile fare un confronto, giocare con i campioni ti aiuta a migliorare anche in allenamento e non solo in partita.