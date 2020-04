Juventus, c’è l’offerta dalla Spagna per Bernardeschi. Nè Milan nè Barcellona nel futuro dell’attaccante della Juventus, ex Fiorentina, Federico Bernardeschi. Secondo quanto riferito da Don Balon, infatti, sarebbe vicino un accordo tra la Vecchia Signora e l’Atletico Madrid di Diego Simeone per il ventiseienne di Carrara. Nelle casse del club bianconero, per la cessione di Bernardeschi ai colchoneros, dovrebbero finire 35 milioni di euro.