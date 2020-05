Diamanti: “Firmai per la Fiorentina, ma mi voleva la Juventus”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex viola Alessandro Diamanti ha svelato un retroscena di mercato legato alla Fiorentina:

Nel 2015 firmai con la Fiorentina ma mi voleva la Juventus. Ma la sessione di calciomercato che non dimenticherò mai è quella che mi portò al West Ham, quando Spinelli fece di tutto per dissuadere i dirigenti inglesi. Poi ci andai, ma lasciai la Premier League dopo un solo anno per giocare in Nazionale: forse quella è stata la più grande caz…ata della mia carriera.