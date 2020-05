Diamanti: “Dopo tanti anni in Europa perdi la passione, in Australia ho ritrovato spensieratezza”

Il sito ufficiale della A-League riporta le parole di Alessandro Diamanti, ex giocatore della Fiorentina, oggi in Australia al Western United:

Virus o no virus continuerò a gicoare a pallone, finché mi sento fisicamente e mentalmente così. Dopo tanti anni in Europa questa esperienza mi ha veramente forse ridato una spensieratezza, una passione che in Europa tendi a perderla. Il calcio a parer mio è di buon livello, ci sono giocatori interessanti. È un campionato fisico, competitivo e molto spensierato ed è una cosa che farebbe bene in tutto il mondo. Ho voglia di finire il campionato, la stagione con i miei compagni.