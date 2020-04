Di Tacchio ricorda: “Cerci professionista esemplare”

Un breve passaggio in viola per Francesco Di Tacchio, centrocampista della Salernitana. Ma non ha dimenticato quell’annata 2009/’10, in cui conobbe anche Alessio Cerci, suo attuale compagno in granata. Durante una diretta social promossa dai canali del club campano ha regalato anche una sua impressione:

Cerci lo ricordo come un grande professionista. L’ho incrociato per la prima volta durante il ritiro con la Fiorentina, poi passò al Torino. Ora l’ho ritrovato alla Salernitana e si è messo subito a disposizione. Spero possa ritrovare al più presto la sua condizione fisica perché sarà importante per lui in primis ma anche per noi.