Di livio confessa: “Racconterò sempre a tutti la rinascita della Florenza Viola. Soldatino? Chiedete a Baggio”

Angelo Di Livio è intervenuto in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio. Tanti i temi affrontati durante l’intervista tra cui l’esperienza in maglia viola e bianconera tra cui la curiosità del suo soprannome

Juventus e Fiorentina sono le due squadre di Serie A che mi hanno completato. Tutti sanno che la Juventus è un grande club ma la vera sorpresa è stata la Fiorentina perché non credevo di trovarmi bene e di affezzionarmi così alla gente. La rinascita della Florenza Viola la racconterò sempre a tutti. Soldatino? Il soprannome me lo mise Roberto Baggio, mentre ci allenavamo. Mi disse corri come un soldatino, sapendo che ho avuto sempre problemi alle spalle. Correvo come Masha da soldato e da li mi battezzò “soldatino