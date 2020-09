“Nandez esterno nel tridente? Lo aveva già fatto in passato e questa può essere un’ipotesi anche perché Sottil è appena arrivato e gli ci vorrà un po’ per capire i meccanismi ed entrare nelle mie idee per quanto riguarda i compiti di un’ala”.

Questo il pensiero di Eusebio Di Francesco dopo l’amichevole pareggiata 2-2 dal suo Cagliari contro la Roma. Riccardo Sottil ha ancora molto da studiare.

SU DE PAUL SI FA AVANTI UNA BIG DEL CAMPIONATO ITALIANO. MA BASTERA’?