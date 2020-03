Di Chiara: “La finale persa nel ’90? Mi sono rifatto 4 anni dopo. Spero si riparta, ma servono certezze”

Alberto Di Chiara, ex viola che oggi festeggia il proprio compleanno, è intervenuto a Radio Sportiva:

Finale Uefa del 1990 persa con la Fiorentina? Mi sono rifatto contro la Juve nel 1994. Col Parma non siamo mai riusciti ad andare in Champions League perché nei primi anni ’90 si qualificavano solo le prime in classifica…

Campionato? E’ un ‘problema’ secondario, marginale, ma fa comunque parte della nostra vita perché è sempre stato specchio della nostra realtà in Italia. Spero che riparta il prima possibile ma servono certezza concrete, altrimenti meglio rimandare.