Di Carmine: “Una rivincita il mio primo gol in Serie A proprio contro la Fiorentina”

Samuel Di Carmine, attaccante dell’Hellas Verona, ha così risposto ad alcune domande durante una diretta su Instagram con i tifosi: “Alla Fiorentina ho vissuto un periodo un po’ particolare. Ero considerato il “diamante grezzo” uscito dal settore giovanile, ma in prima squadra all’epoca c’erano troppi grandi attaccanti per trovare spazio. Quando mi hanno ceduto sono rimasto molto deluso, perché avrei tanto voluto giocare con la maglia numero 9 che fu di Batistuta, in assoluto il mio più grande idolo. Segnare il mio primo gol in Serie A proprio contro i viola è anche stata un po’ una rivincita“.