Di Carmine subito titolare a Crotone? Stroppa: “Sta molto bene, ci penso”

Samuel Di Carmine ha lasciato il Verona di Juric in questa finestra di mercato. L’ex Fiorentina, cresciuto nelle giovanili viola (esordì in prima squadra ai tempi del primo Prandelli ndr.), è appena passato al Crotone. Giovanni Stroppa, allenatore dei pitagorici ha parlato del suo possibile impiego in conferenza stampa, alla vigilia del match cruciale, per la lotta salvezza, col Genoa:

Di Carmine subito nella mischia? Ci sto pensando. Samuel sta molto bene fisicamente.