Della Valle, ricca donazione ai comuni di Capri. “Diego è il primo frequentatore dell’isola ad aiutarci”

I comuni dell’isola di Capri hanno ricevuto una donazione di duecentomila euro da parte della famiglia Della Valle. Una somma che, divisa tra i comuni dell’isola, andrà ad aiutare le famiglie in difficoltà, messe in ginocchio dall’emergenza coronavirus. Un gesto reso pubblico dai sindaci dei due comuni isolani, già da tempo in prima linea con varie iniziative per aiutare la popolazione locale. La cifra sarà depositata sui conti correnti aperti proprio per raccogliere le donazioni per le popolazioni dell’isola.

“Proprio ad Anacapri, Della Valle ha fissato la sua dimora estiva nella villa che affaccia sulla baia di Punta Carena”, ha spiegato il vicesindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, “si sente uno di noi e, appartenendo alla grande famiglia dell’isola, è stato il primo ad accorrere in nostro aiuto per dare il suo contributo ed aiutarci in questo grave momento che speriamo di superare presto. Anche Marino Lembo, sindaco di Capri, ha aggiunto che “Della Valle è stato il primo frequentatore di Capri a dare un segno di solidarietà importante elargendo una grossa somma. Si tratta di un gesto che ci ha commosso e che ha dimostrato come sempre l’affetto e la stima che Diego Della Valle e la sua famiglia nutrono verso l’isola di Capri ed i suoi abitanti”, ha proseguito ancora Lembo, sottolineando come l’imprenditore ed ex patron della Fiorentina sia “un grande protagonista della vita caprese”, oltre ad essere “tra i frequentatori più amati dell’isola per il suo carattere gioviale e semplice. Gli siamo grati per aver pensato a noi in questo momento di grande difficoltà che stanno vivendo i due comuni”. Lo riporta napoli.fanpage.it.