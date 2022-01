De Sisti su Vlahovic: “Non esistono più i sentimenti. Le vittime sono i tifosi”

"I giocatori sono nelle mani dei procuratori, gli unici che ci rimettono sempre sono i tifosi."

"I giocatori sono nelle mani dei procuratori, gli unici che ci rimettono sempre sono i tifosi. È normale che Vlahovic avesse diverse ambizioni. Io mi schiero nel mezzo, quello che sta suscitando adesso questa situazione è successo solo con Roberto Baggio, anche nel caso di Chiesa ci sono stati giorni e mesi per elaborarlo. Vlahovic in questo momento è capocannoniere quindi si possono comprendere le ambizioni di un giovane che già dalla primavera aveva lasciato intravedere qualità eccezionali, come tocca la palla segna. È chiaro che ambisce a giocare le coppe e a prendere parecchi più soldi e mi sembra assolutamente comprensibile. Rimane sempre il fatto che la vera vittima del sistema calcio è il tifoso che si affeziona. Per come sono stato a Firenze io non lo farei, ma allora eravamo totalmente in mano alle società che decidevano per noi, ormai invece comandano i procuratori e non le società. Nel tempo quello che si innamora e che soffre per la squadra e per il calciatore è il tifoso, i procuratori fanno la pacchia. Non esistono più i sentimenti, i giocatori fanno gol e si baciano la maglia e dopo 4 mesi cambiano squadra e lo fanno di nuovo."