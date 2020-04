De Maio, l’agente ricorda: “Alla Fiorentina anno positivo. Corvino fece un passo indietro sulla mia commissione”

Diego Tavano, agente di Sebastien De Maio, ha ricordato l’avventura del suo assistito alla Fiorentina a Tuttomercatoweb.com. Il giocatore arrivò dall’Anderlecht dopo aver ben figurato col Genoa:

In un mese era diventato il capitano della squadra. Bruxelles in quel momento era una città particolare, piena di mezzi militari perché era il periodo del terrorismo. Il clima era teso. Ci confrontammo e Sebastien mi disse ‘anche se ho fatto un contratto importante, se riusciamo ad andare via proviamoci’. Così iniziai a fare qualche telefonata… Mi ritrovai con Pantaleo Corvino che mi diede un’apertura. Così mi confrontai con il direttore sportivo dell’Anderlecht, che capì la situazione. Ricordo un aneddoto: quando arrivai a Firenze per formalizzare il discorso della mia commissione Corvino fece un passo indietro, ma per il rapporto che avevo e ho tutt’ora con il giocatore accettai senza alcun problema. L’anno a Firenze per Sebastien fu positivo.