Dalla TV al campo, nuova avventura da dirigente per l’ex Viola Balzaretti

Gli ultimi aggiornamenti nel panorama del calcio italiano

Il Vicenza, attualmente al penultimo posto nella graduatoria di Serie B, ha deciso di dare una svolta ai propri quadri societari. Nelle ultime ore si è consumata infatti la separazione con il Ds Giuseppe Magalini, per sostituirlo è stato trovato un accordo con Federico Balzaretti con annessa ufficialità. L'ex laterale mancino della Fiorentina, recentemente impegnato come opinionista di Dazn ed Amazon, in passato aveva operato come spalla di Monchi nella gestione della Roma.