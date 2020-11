Sulle prime pagine portoghesi di A Bola si parla del passaggio del dirigente Tiago Pinto dal Benfica alla Roma. Rivoluzione in dirigenza per il club di Lisbona: l’addio di Pinto ha sorpreso il Benfica ma non avrà un sostituto, il vicepresidente Vieira e l’ex Milan e Fiorentina Manuel Rui Costa avranno maggiori mansioni.