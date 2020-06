Dal Brasile: entourage di Gerson in Europa, due top club pronti a sfidarsi per lui

Il centrocampista brasiliano del Flamengo, Gerson, potrebbe tornare a giocare in Europa nella prossima stagione. Dopo le esperienze (dal rendimento altalenante) con le maglie di Roma e Fiorentina, Gerson ha trovato una seconda giovinezza con i rossoneri allenati da Jorge Jésus. Le prestazioni con il Flamengo dell’ex ragazzo prodigio della Fluminense non sono certo passate inosservate al punto che due big del Vecchio Continente avrebbero messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da Fox Sports Brasil, uno degli agenti che compongono l’entourage di Gerson sarebbe in missione in Europa per trattare con il Borussia Dortmund e il Chelsea (da cui sarebbe addirittura già arrivata una proposta da 18 milioni di euro complessivi).