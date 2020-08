Italo Cucci, storica firma de Il Corriere dello Sport, racconta il suo rapporto con la famiglia Cecchi Gori. Legato a Mario, Cucci fu cercato anche dai Pontello per ereditare il ruolo di presidente di Piercesare Baretti quando morì in un incidente aereo. Il giornalista racconta che un giorno, mentre aspettava di parlare al telefono con Mario Cecchi Gori, sentì Vittorio che lo esortò a convincere suo padre a non comprare la Fiorentina. Cucci raccontò questo parole a Mario che gli disse: “Lascia fare Vittorio, è un bravo figlio ma un bischero”. Nell’articolo si racconta anche come Vittorio non amasse la Fiorentina ma la subisse, esattamente come la moglie Rita Rusic. Poi, come sono andate le cose, lo sappiamo tutti.