“Critiche eccessive a Tatarusani, è un buon portiere, lo ricordo quand’era alla Fiorentina”

Intervistato da milannews.it, l’ex preparatore dei portieri Pietro Carmignani ha parlato anche dell’ex viola Ciprian Tatarusanu, criticato per la brutta prestazione contro la Roma:

Critiche eccessive? Sì. Per me rimane un buon portiere, lo ricordo ai tempi della Fiorentina. Sulle palle alte tutti i portieri di oggi escono poco e male. Lui è uscito e ha sbagliato, un errore ci può stare. C’è anche una certa disabitudine a giocare, non scendeva in campo da tempo, quindi può capitare. Anche Donnarumma va male nelle uscite? È un discorso generale, un difetto, o meglio, un modo di giocare che hanno preso tutti i portieri non soltanto in Italia: forse Donnarumma è uno che esce di più.