Chiesa è arrivato in estate dalla Fiorentina con una formula fantasiosa, di prestito biennale con diritto di riscatto che è praticamente un obbligo e per un costo complessivo totale che può raggiungere i 60 milioni bonus compresi. In tanti avevano storto il naso per la sua valutazione. Oggi nessuno lo fa più perché Chiesa ha già segnato 12 gol in 35 partite in tutte le competizioni. Quattro in otto di Champions League dove è l’unico calciatore assieme a Cristiano Ronaldo ad aver segnato nella fase ad eliminazione diretta dal 2019 ad oggi. Da quando, cioè, CR7 è sbarcato sul pianeta Juventus.

E più il gioco si fa duro, più Chiesa si esalta. Nelle ultime tre partite di campionato ha servito due assist (Verona e Lazio) e segnato un gol (Spezia). A gennaio aveva lasciato il segno sul 3-1 della Juve sul Milan con una doppietta. Meno di un mese prima aveva segnato il gol (capolavoro) del pari con l’atalanta. Risultato: di quei 60 milioni nessuno si ricorda più e chi lo fa può solo ammettere che la Juve ha fatto un affare. Ce ne sarebbero voluti di più, di Chiesa, per staccare il pass per i quarti. Lo scrive Il Corriere di Torino.