Contratto celebra Maradona: “Mi disse che ero fra i più forti. Quando vinse lo scudetto…”

L’ex viola Renzo Contratto ha ricordato a TMW Diego Maradona, avversario di tante partite quando lui giocava a Firenze.

“I ‘duelli’ sono sempre stati corretti. Diego era il migliore di tutti e a volte in campo veniva maltrattato. Mai una volta però che abbia sentito delle lamentele da parte sua o delle proteste. Ricordo la prima volta che ci sfidammo: lui giocava ancora nel Barcellona e a Firenze giocammo questa partita. Dopo la gara Diego si congratulò con me. Arrivava dal mondiale in Spagna in cui Gentile lo aveva marcato senza dargli scampo e c’erano state polemiche su quella marcatura così rigida. E allora dopo la partita venne da me e mi diede maglia: Mi disse: sei uno dei più forti. In campionato? In campionato purtroppo a Firenze un paio di volte mi ha castigato. Mi ricordo in particolare una vittoria del Napoli nell’85 a Firenze con la neve ai bordi del campo. Un suo diagonale di sinistro e gol. A Napoli giocammo nell’87 l’ultima di campionato che decretò lo scudetto per i partenopei. Finì 1-1 e dopo la gara lo abbracciai e gli dissi: è il tuo scudetto. Con lui ho sempre scambiato la maglia. Le conservo tutte e me le tengo ben strette”.