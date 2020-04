Cois racconta: “Malesani e Mondonico i migliori. Il 1998, Bati e il carnevale di Edmundo…”

L’ex viola Sandro Cois si è raccontato in un’intervista a Momentidicalcio.com:

“Fiorentina 1998/99? Quella era una grande squadra, eravamo tutti nazionali. Purtroppo siamo stati solo Campioni d’inverno che non conta nulla. Sono convinto che se Batistuta non si fosse infortunato ed Edmundo fosse rimasto con noi invece di tornare in Brasile per il carnevale di Rio, avremmo potuto vincere lo Scudetto. Retrocessione 2001? Fu una tragedia annunciata purtroppo erano mesi che sentivamo voci di un fallimento. Sono rimasto in contatto con Sottil e con pochi altri. Cecchi Gori è stato un grande Presidente, un grande tifoso ma probabilmente non è stato altrettanto bravo nel suo lavoro. Però gli voglio bene. Si, la Fiorentina e il Torino sono nel mio cuore. Rimpianti? Certo, se non avessi avuto 2 ernie cervicali potevo giocare ancora. Per fortuna però mi sono fatto male a 30 anni e non a 20, altrimenti avrei smesso prima… Mondonico mi ha fatto diventare calciatore vero e mi ha fatto esordire nel Torino che ero giovanissimo. Malesani è stato un grande per me. Il primo giorno di ritiro mi disse: “Sandro, se ascolto quello che dicono su di te, ti metto in tribuna ogni domenica. Ma io guardo il campo”. Sandro Cois di oggi?

Oggi mi rivedo un po’ Veretout della Roma”.