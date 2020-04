Baiano scherza: “A Firenze mi facevano tirare solo i corner, per il resto c’era Batistuta”

Il grande ex viola, Ciccio Baiano, ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno,:

Nelle giovanili del Napoli ero un rigorista e ebbi l’occasione di calciarlo anche in una finale contro la Fiorentina, andando a segno. In viola potevo calciare solo i calcio d’angoli, per il resto c’era Batistuta, non potevo passargli avanti. Il ritiro invernale del 94-95 fu un ritiro pazzesco, durissimo, facemmo parecchia fatica. Adesso amo tenermi in forma, in questo momento corro sul tapis roulant, non posso uscire fuori a correre.