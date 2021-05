Chiesa rivela: “Nelle giovanili viola stavo per smettere. La Juve un onore”

L'ex giocatore della Fiorentina racconta: "A 13 anni giocavo poco, poi ho cambiato la mentalità. E sono arrivato fino alla Juve"

"Con un po' di determinazione e l'aiuto dei miei genitori e di un mister che mi ha fatto crescere come persona ho iniziato a considerare l'allenamento quotidiano come la mia partita, la mia sfida personale, e sono riuscito a superarlo. Ho talento e sono stato bravo a scoprirlo ma il mio vero valore è che ogni giorno in allenamento e in partita do tutto. Il mio pensiero fisso è alzare l'asticella ogni giorno ed è questa mia caratteristica che ha fatto la differenza nella mia carriera, portandomi nella Juventus, uno dei migliori club al mondo. Arrivare fino a qui può anche essere stata una fortuna, ma poi bisogna confermarsi ogni giorno. E' una forte pressione, ma è anche un onore e una grande felicità poter vestire la maglia di un club in cui tantissimi bambini e calciatori sognano di giocare. Qui so che ogni giorno posso migliorare ogni aspetto del mio gioco perché mi alleno con grandissimi campioni da cui ho solo da imparare".