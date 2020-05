Chiellini e il gol in Fiorentina-Juve: “Ero contento, non mi sentivo bianconero”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex viola Giorgio Chiellini ha parlato anche del gol segnato alla Juventus nella stagione 2004-05. La partita al Franchi finì 3-3.

In quel momento ero contento perché della Juventus avevo vissuto poco e niente, non mi sentivo ancora un giocatore bianconero, nonostante metà del cartellino appartenesse a loro. Mi sentivo un ex giocatore del Livorno. la verità è che, quando sono in campo, non riescono ad avere amici.