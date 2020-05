Chiellini alza ancora polverone: “Ramos su Salah? Un colpo da maestro”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus con un passato alla Fiorentina, continua a far discutere per via di alcuni passaggi della sua autobiografia; dopo le polemiche con Felipe Melo e Balotelli (LEGGI)

È il miglior difensore al mondo. Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario.