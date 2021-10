Chiarugi: “Vlahovic ha spiazzato tutti. Società deve arrendersi a certe cifre”

Il commento dell'ex viola sulla nota vicenda: "In questo momento serve che la società e l’allenatore possano garantire che il giocatore darà il massimo per questa squadra."

L'ex Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in merito alla questione Dusan Vlahovic:"Ha spiazzato un po’ tutti quanti. Io credo che Commisso abbia fatto di tutto per cercare di convincere il ragazzo. Poi c’è stato questo “palleggio” tra agente, giocatore e la società. E’ un peccato che adesso questa cosa possa essere deleteria per tutto l’ambiente visto che le cose iniziavano finalmente ad andare bene. In questo momento serve che la società e l’allenatore possano garantire che il giocatore darà il massimo per questa squadra. Commisso? E’ una bella botta. E’ chiaro che Rocco dovrà arrendersi davanti a cifre importanti che arriveranno, anche se ha fatto di tutto per trattenerlo. Se ha rifiutato la grande cifra che ha offerto il Presidente viola, ci sarà qualche società che ha offerto qualcosa di più".