Chiarugi: “Le qualità alla Fiorentina non mancano. Ribery? Lo vedo preoccupato…”

Il doppio ex della sfida, Luciano Chiarugi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Sicuramente la vittoria di Udine metterà serenità in tutti quei giocatori che hanno inespresso i propri valori. Dobbiamo capire e credere che la Fiorentina è una buna squadra. Adesso tocca ai giocatori tirare fuori le proprie doti. Dobbiamo essere più convincenti attaccando con maggior qualità l’area avversaria. Ho fiducia che Cesare potrà fare molto bene con questa rosa. In questo momento siamo tra le peggiori squadre per media realizzativa, ma sono in tanti che possono dare una scossa a questa squadra. Ribery? Quando lo vedi sbagliare tre-quattro palloni con la testa bassa, vuol dire che moralmente non è al massimo. Lo vedo preoccupato e un campione come lui non lo dovrebbe essere, perchè sono i giocatori esperti che devono dare la carica. Montiel? E’ difficile pensare di vederlo col Milan. In primavere tecnicamente era fortissimo, ma ancora deve cercare di capire numerose cose