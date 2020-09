Chi si rivede: Tatarusanu torna in Italia, ecco la nuova squadra

Il Milan ha scelto chi sarà il vice di Gianluigi Donnarumma. Si tratta di Ciprian Tatarusanu, portiere classe 1986 che nell’ultima stagione ha giocato con il Lione. Arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale. Arriverà in città già stasera o al massimo giovedì mattina, poi sarà tempo delle visite mediche.

Torna in Italia dunque Tatarusanu, che ha già giocato in Serie A con la Fiorentina dal 2014 al 2017. In viola era arrivato dopo i 5 anni ricchi di successi alla Steaua Bucarest e aveva collezionato 101 presenze totali senza però mai essere allenato da Pioli. I due si sono appena incrociati dal momento che, quando l’attuale allenatore del Milan arrivò a Firenze, il portiere partì destinazione Ligue 1. Lo scrive gianlucadimarzio.com.