Che onore: Antognoni riceverà un prestigioso premio a livello mondiale

L'Unico 10 Giancarlo Antognoni riceverà un prestigioso premio alla carriera: il Leone d'oro del "Gran Premio Internazionale di Venezia"

L'Unico 10 Giancarlo Antognoni riceverà un prestigioso premio alla carriera. Si tratta del ‘Gran Premio Internazionale di Venezia’ che dal 1947 premia le arti e l’imprenditoria. Un premio prestigioso, riconosciuto a livello mondiale, che il Comitato dell’ordine del Leone d’oro di Venezia ha deliberato di assegnare, per meriti sportivi, all'ex calciatore e dirigente della Fiorentina . Il Leone d’Oro è un prezioso in Oro zecchino 24 Karati. L’evento delle Premiazioni si terrà a Venezia, venerdì 25 marzo 2022 alle ore 10.30. Presso lo storico Palazzo della Regione del Veneto, in Venezia – Via Fondamenta Santa Lucia, 1.