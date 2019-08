Cerci torna in Italia e ricomincia dalla Serie B con un suo vecchio maestro

Alla fine, Alessio Cerci si è deciso. Manca soltanto l’ufficializzazione, ma ormai può dirsi un giocatore della Salernitana dove ritroverà come allenatore Giampiero Ventura, con lui durante le esperienze nel Pisa e nel Torino. Per l’esterno d’attacco ex Fiorentina dovrebbe trattarsi di un biennale (inizialmente la richiesta era di un triennale) a 400 mila euro (comprensivi di bonus per reti e presenze) netti a stagione, un costo notevole per la categoria e per le ambizioni del club granata ma Lotito ha voluto accontentare il suo nuovo tecnico con un acquisto di notevole importanza. Lo riporta gazzetta.it. E IL GIOCATORE ASPETTA ANCORA GLI STIPENDI DALLA TURCHIA…