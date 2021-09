Alessio Cerci riparte dalla Serie D?

L'x viola Alessio Cerci sta cercando la rivincita personale approdando in riva all'Adda in Serie D

Alessio Cerci non finisce di stupire. Dopo un inizio di carriera che pareva proiettarlo verso traguardi importanti, l'esterno laziale si è piano piano perso per strada. Anche a Firenze non ha vissuto stagioni esaltanti facendosi notare più per alcune stravaganze extra campo che per quanto riusciva a fare in campo, ma il suo apporto alla causa viola non è stato poi malvagio visto che ricordiamo 12 reti segnate in due stagioni. E' arrivata poi la doppia esperienza all'Atletico Madrid che è stato il suo canto del cigno visto che Cerci da quel momento in poi, e siamo al 2017, non ha combinato più niente di buono.