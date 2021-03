Cerci, che combini? L’ex viola fuori rosa per una rissa in allenamento

Alessio Cerci è stato messo fuori rosa dall’Arezzo. Stando a quanto riportato da Arezzo Notizie, l’ex fra le altre di Torino, Fiorentina, Atalanta e Atletico Madrid avrebbe avuto diverbio con un compagno di squadra in allenamento. I fatti sembrerebbero risalire alla scorsa settimana. Tutto sembrerebbe essere nato da un contrasto di gioco sfociando poi in un vero e proprio alterco. Tanto che per placare gli animi sarebbe stato necessario l’intervento di Cutolo e Stellone. In seguito a questi fatti, Cerci non è stato convocato per la gara casalinga contro l’Imolese. L’esterno d’attacco pare ora essere stato estromesso dal giro della prima squadra. Si attendono però notizie ufficiali da parte del club.

