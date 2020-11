Ceccherini: “Mi dispiace per Iachini. Verona squadra giusta per giocare con continuità”

Il difensore del Verona, ex viola, Federico Ceccherini, è stato intervistato da L’Arena:

Il direttore (Toni D’Amico che lo voleva già la scorsa stagione) mi voleva ma poi non se ne fece più nulla. Io volevo il Verona perché sono convinto che sia la squadra giusta per giocare con continuità e dimostrare che i due anni a Firenze mi sono serviti anche se non sempre partivo titolare. Qui ho la possibilità di esprimermi al meglio. L’esonero di Iachini? Mi dispiace tantissimo per quello che è capitato al mister. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto.