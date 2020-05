Caso Zarate: servizio de Le Iene bloccato, in onda a giugno. Lotito prepara la replica

Repubblica nazionale si sofferma su Claudio Lotito, presidente della Lazio. Ieri è stata aperta un’inchiesta per un servizio delle Iene, che raccoglie la denuncia dell’agente dell’ex attaccante laziale (e della Fiorentina) Zarate sui pagamenti dello stipendio del giocatore, avvenuti, a quanto sostiene, dal 2009 attraverso una società inglese, camuffandoli come intermediazione per non pagare le tasse. Servizio bloccato ieri, a poche ore dalla messa in onda, dalle Iene e rinviato al 2 giugno per «dare un diritto di replica al presidente della Lazio». Al procuratore federale Chinè è bastato leggerne l’anticipazione per aprire un fascicolo.