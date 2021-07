Caso consiglia Italiano: “Non ti accontentare, serve essere esigenti sul mercato”

"Non ti puoi accontentare di allenare la Fiorentina e basta..."

"Per quel che ha fatto allo Spezia lascia ben sperare, si presenta con un biglietto da visita importante, dopo aver fatto vedere un calcio propositivo e offensivo, dando un'identità ben precisa alla squadra. Bisogna vedere cosa succede quando le pressioni salgono e che squadra gli verrà messa a disposizione. Non bastano le idee ma servono anche gli interpreti. Quanti acquisti servono? La Fiorentina l'anno scorso è stata una squadra poco caratteriale, non ha mai espresso personalità: servono giocatori di spessore e di carattere, che trascinino i compagni. Non ti puoi accontentare di allenare la Fiorentina e basta ma serve essere esigenti. Firenze non può passare annate tribolate e con tensioni assurde".