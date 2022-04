Carnasciali: “Fiorentina, un calo è fisiologico. Milan? Sfida fondamentale”

"Entrambe le squadre sono a caccia di punti fondamentali"

"Pioli? Sarà concentrato, consapevole che sta per raggiungere un grandissimo traguardo. Domenica sarà una delle tappe importanti: partita fondamentale anche perché per l’Inter ad Udine non sarà una passeggiata. E’ una partita da vivere, son curioso di come andrà a finire. Troverà una Fiorentina che vorrà fare risultato, dopo due sconfitte pesanti. Sono due squadre che vivono momenti diversi, ma entrambe a caccia di punti fondamentali. Italiano? Dopo tre anni di squadre salvate alle ultime giornate, la Fiorentina ha fatto una stagione ottima e si sta lottando un posto in Europa, non ha senso metterlo in dubbio per tre sconfitte. Cosa è successo? Le ultime due partite non sono state giocate, ma nell’arco di un campionato ci sta avere un calo fisico e mentale dopo la batosta contro la Juventus. Domenica è la partita per far vedere che i Viola ci sono ancora"