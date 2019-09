Cagliari, Simeone si presenta: “A Firenze sono cresciuto, ma se non segni si abbassa il livello. Scegliere è stato semplice”

Giornata di presentazione a Cagliari per Giovanni Simeone, arrivato dalla Fiorentina al club rossoblu. L’attaccante ha parlato della sua scelta e di quella di lasciare Firenze:

Ogni anno crescono le aspettative, dopo i 12 gol a Genova e i 15 in viola pare che uno debba sempre farne 25. Nei primi sei mesi sono riuscito ad andare anche in Nazionale, realizzando un vero e proprio sogno personale. Però un attaccante dipende dai suoi gol e piano piano se non segni si abbassa il livello. Questo mi ha fatto crescere e ho imparato molto sicuramente. […] La scelta di lasciare Firenze non è stata facile perché lì ho passato momenti importanti: quello che è successo con Astori mi resterà per sempre, è stato un momento che mi porterò dentro ogni giorno. Però il Cagliari mi ha fatto sentire importante e ho percepito molto entusiasmo. Questo ha fatto sì che tutto diventasse più semplice.

Astori? In aereo ho pensato subito a lui, che a Cagliari è stato tanti anni. Al termine delle partite in viola restavo ad ascoltarlo come un bambino con il padre. Lui credeva molto in un gruppo così giovane, era una persona semplice e trasparente.